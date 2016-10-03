Социолог: президенту РФ больше не удастся «отмазаться»

Совсем скоро Путина и его соратников признают военными преступниками, и это произойдет после того, как весь мир ознакомится с предварительным докладом по Боингу.
Как передает replyua.net, такое мнение в блоге на Каспаров.ру высказал Игорь Эйдман. По словам известного российского социолога, Путин потерял все шансы на то, чтобы «отмазаться», и уничтожение малайзийского пассажирского лайнера стало беспрецедентным событием в истории, поскольку оно было совершено «внутри» еще более глобального преступления, и Россия уничтожила лайнер с захваченных ею территорий. Эйдман считает, что в случае признания вины за Россией, а именно того, что Боинг был сбит российским Буком, последует еще одно более страшное обвинение – в военном преступлении и в развязывании войны на Донбассе.
Конструкция защиты Путина, отмечает социолог, обрушилась сразу после обнародования доклада, и эта конструкция основывалась только на том, что «российской армии на востоке Украины не было и нет». Следствие доказало, пишет Эйдман, что Путин развязал войну против соседнего государства, и в результате этих военных действий погибли тысячи людей, и де-факто российский президент становится международным военным преступником.
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