Журналіст "Укрінформу" працює шпигуном - ФСБ РФ

Федеральна служба безпеки Росії каже, що кореспондент з України Сущенко Роман, якого кілька днів тому було затримано на території РФ, працює на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це сьогодні, 3-го жовтня, розповідає прес-центр ФСБ, пишуть російські «РІА Новини», передає replyua.net.
«Представниками ФСБ Російської Федерації в Москві під час проведення шпигунської акції було затримано працівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковника за званням, Романа Сущенка», - зазначають працівники Федеральної служби безпеки. За «офіційною інформацією» російських спецслужб, громадянин України спеціально займався зборами секретних даних про діяльність Збройних сил РФ та роботу Національної гвардії РФ.
За словами ФСБ-шників, в виток такої інформації за межі Російської Федерації може спричинити серйозну загрозу для її обороноздатності. Проти Сущенка було порушено кримінальне провадження; його звинувачують у шпигунстві проти Росії. Роман Сущенко – це журналіст «Укрінформу», який працює у Парижі. Ціль його візиту до Росії – приватні справи. Проте РФ чомусь вирішила, що він шпигун. Триває слідство.
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