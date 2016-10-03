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Журналіст "Укрінформу" працює шпигуном - ФСБ РФ

Журналіст "Укрінформу" працює шпигуном - ФСБ РФ
Федеральна служба безпеки Росії каже, що кореспондент з України Сущенко Роман, якого кілька днів тому було затримано на території РФ, працює на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це сьогодні, 3-го жовтня, розповідає прес-центр ФСБ, пишуть російські «РІА Новини», передає replyua.net.

«Представниками ФСБ Російської Федерації в Москві під час проведення шпигунської акції було затримано працівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковника за званням, Романа Сущенка», - зазначають працівники Федеральної служби безпеки. За «офіційною інформацією» російських спецслужб, громадянин України спеціально займався зборами секретних даних про діяльність Збройних сил РФ та роботу Національної гвардії РФ.

За словами ФСБ-шників, в виток такої інформації за межі Російської Федерації може спричинити серйозну загрозу для її обороноздатності. Проти Сущенка було порушено кримінальне провадження; його звинувачують у шпигунстві проти Росії. Роман Сущенко – це журналіст «Укрінформу», який працює у Парижі. Ціль його візиту до Росії – приватні справи. Проте РФ чомусь вирішила, що він шпигун. Триває слідство.

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