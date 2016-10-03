Скандальная выходка белоруса на Паралимпиаде обернулась для него щедрым подарком от РФ

Белорус Андрей Фомочкин, который оскандалился на Паралимпийских играх тем, что пронес российский триколор, станет обладателем новой квартиры.
Как передает replyua.net, об этом написала Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке. По словам представителя МИД России, к ней обратился знакомый, имени которого она называть не хочет, и заявил о том, что хочет подарить квартиру Фомочкину за его «отважный поступок на Паралимпиаде». Захарова отметила, что этот человек восхищается поступком смелого белоруса, и в знак признательности хочет сделать ему щедрый подарок. Напомним, что Международный паралимпийский комитет отозвал аккредитацию Фомочкина после того, как белорус появился с российским триколором во время церемонии открытия Паралимпиады. Российский флаг заметили у Фомочкина не сразу, и он умудрился пронести его несколько десятков метров, однако потом флаг у белоруса отобрали.
Фомочкин является чиновником из Министерства спорта Беларуси. Чуть позже Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает поступок чиновника и солидарен с ним. Сам Фомочкин объяснил свой поступок «солидарностью с российскими паралимпийцами».
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