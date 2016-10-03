валюта
СпецтемаЖители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Скандальная выходка белоруса на Паралимпиаде обернулась для него щедрым подарком от РФ

Скандальная выходка белоруса на Паралимпиаде обернулась для него щедрым подарком от РФ
Белорус Андрей Фомочкин, который оскандалился на Паралимпийских играх тем, что пронес российский триколор, станет обладателем новой квартиры.

Как передает replyua.net, об этом написала Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке. По словам представителя МИД России, к ней обратился знакомый, имени которого она называть не хочет, и заявил о том, что хочет подарить квартиру Фомочкину за его «отважный поступок на Паралимпиаде». Захарова отметила, что этот человек восхищается поступком смелого белоруса, и в знак признательности хочет сделать ему щедрый подарок. Напомним, что Международный паралимпийский комитет отозвал аккредитацию Фомочкина после того, как белорус появился с российским триколором во время церемонии открытия Паралимпиады. Российский флаг заметили у Фомочкина не сразу, и он умудрился пронести его несколько десятков метров, однако потом флаг у белоруса отобрали.

Фомочкин является чиновником из Министерства спорта Беларуси. Чуть позже Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает поступок чиновника и солидарен с ним. Сам Фомочкин объяснил свой поступок «солидарностью с российскими паралимпийцами».

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
19908

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
8168

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


Свежие новости

После Brexit в Великобритании обвал цен на рынке недвижимости

Массовые отравления алкоголем – украинцы продолжают покупать суррогат

Саакашвили пояснил свое решение уехать в Грузию

Рабинович: колеса правосудия уже закрутились

Японцы планируют построить в Украине еще 4 предприятия

Ученые: женский алкоголизм никак не влияет на зачатие

Скандальная выходка белоруса на Паралимпиаде обернулась для него щедрым подарком от РФ

Пономарь: в ход пошла тяжелая артиллерия

Борис Джонсон удивил невероятными географическими познаниями

Гидрометцентр: в понедельник пройдут сильные дожди

У Росії назвали події в Україні «мракобіссям»

Курйозний випадок з португальським літаком

Гаити, Ямайку и Кубу скоро накроет мощнейший ураган

Страшна трагедія сталась в Ефіопії

Павло Правий: ВСУ і кроку не зроблять зі Станиці, якщо «орки» теж не відведуть війська

Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС

Наступного понеділка почнуться слухання у справі Немцова

Одесский суд снял ограничение на вывоз личных вещей из Крыма

Тука вибачився за дезінформацію з контрабандистами в Гранітному

Названы страны, ехать в которые опасней всего

 Новости за день