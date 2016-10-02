Наступного понеділка почнуться слухання у справі Немцова

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Завтра, третього жовтня 2016 року, почнуться судові слухання по суті справи щодо вбивства російського опозиційного політика Бориса Немцова, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Так, місцем проведення судових слухань стане Московський окружний військовий суд. Питання про винуватість чи невинуватість підсудних буде вирішувати колегія присяжних, яку вдалось сформувати лише з другої спроби в середині минулого місяця. Її створення вимагали четверо підсудних, всі з яких заявляють про свою невинуватість і непричетність до злочину. На лаву підсудних потрапили Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Хамзат Бахаєв і Темірлан Ескерханов. Їм інкримінують вбивство на замовлення, вчинене організованою групою осіб, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Представники потерпілої сторони не згодні з пред’явленим обвинуваченням і вимагають, аби слідство розглянуло версію про зв'язок між суспільно-політичною діяльністю Нємцова та його загибеллю. Крім того, не було виявлено організаторів та замовників вбивства.Нагадаємо, російського опозиційного політика Бориса Немцова вбили в лютому 2015 року в самому центрі Москви.