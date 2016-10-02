В Росії осквернили Боярського

Як інформує replyua.net, у Санкт-Петербурзі перед матчем футбольних клубів «Зеніту» зі «Спартаком» вандали зіпсували графіті із зображенням Михайла Боярського. Цієї ж ночі фанати зіпсували інший малюнок, на якому зображений капітан пітерського клубу Мігель Данні. Відтак, Боярський мимоволі обматюкав «Зеніт».
У первинному варіанті графіті Боярський – відомий фанат петербурзького клубу – тримав в руках шарф з назвою команди. Однак вночі його перефарбували в червоний колір, а напис виправили в нецензурне послання «Зеніту». В соцмережах москвичі почали писати, що Боярський нехай «хрипить» у кіно, а у футбол не лізе, а також погрозили знову зіпсувати графіті, якщо його пітерці відновлять.
«Курчат по осені рахують. Нехай вони підійдуть до цього плакату після гри. Я переконаний, що «Зеніт» розправиться зі «Спартаком». А їм нічого не залишається, як тільки злісно заздрити, ось і все. Вболівальники у нас неагресивні, а дурні фанати є, так. Вболівальники у нас прекрасні, як і московські, але в сім'ї не без виродка. Звертати увагу на це не потрібно. Вони ще поплатяться», - заявив артист в ефірі одного з російських телеканалів.
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