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Сотник о том, как россиян кошмарит "родное государство" (ВИДЕО)

Сотник о том, как россиян кошмарит "родное государство" (ВИДЕО)
Александр Сотник сравнил уровень обеспечения безопасности в Москве и Тбилиси, проведя опрос среди жителей грузинской столицы – об этом передает replyua.net.

Журналист сообщает: «Вот так покинешь Москву на пару недель и начинаешь ностальгировать по безопасности. Все время не хватает бесконечных автозаков, охраны, рамок, проверяющих на предмет терроризма? Ведь всего этого в Тбилиси нет». Сотник порекомендовал всем Москвичам посмотреть это видео, чтобы они поняли, насколько сильно их кошмарит «родное государство».

Блогер сообщает, что жители Тбилиси на его вопросы «Почему в городе нет автозаков, охраны в камуфляже и рамок?», а также «Не заботиться ли Грузия о безопасности?» ответили, что в Грузии власти обеспечивают безопасность другими способами. «Я доверяю полиции и правительству и мне они доверяют. Никто не запугивает нас террористической угрозой, это ни к чему». Также жители Тбилиси сообщали, что в Грузии о безопасности заботятся так, чтобы не приходилось проверять прямо на улице каждого человека, чтобы гражданам было комфортно. «Для этого существует полиция, она наблюдает издалека, также есть видеомониторинг. Я могу спокойно оставить машину в паре кварталов открытой и уйти – никто нее не украдет. Я чувствую себя в полной безопасности», - заявил мужчина.



Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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