Блогер розповів, чому санкції вигідні для Росії

За словами блогера Олексія Заводюка, санкції навіть вигідні для Російської Федерації та кремлівської верхівки, - про це інформує replyua.net з посиланням на видання Главком.
Так, на думку блогера, основний плюс санкцій для путінської еліти полягає в тому, що на них можна «списати» всі п'ятнадцять років свого недбалого керівництва. Тепер можна знову розповідати про підступного Обаму і просити затягнути пояси. Але є три основні санкції проти Росії, і не всі вони мають стосунок до Заходу. Так, перша і основна санкція для Москви – це низькі ціни на енергоносії – хоч на нафту, яка вже давно не демонструє позитивних тенденцій, хоч на газ, якого купують все менше і менше. Нагадаємо, основним покупцем російського газу була Україна, та тепер зі зрозумілих причин ми з агресором маємо мінімум контактів, що немало «дивує» росіян.
Друга санкція, яку ввели росіяни проти себе самі – це злодійство. Через нього лишаються заблокованими будь-які спроби росту та реформування. Власне, це основна скрепа путінського режиму, без якої весь Кремль полетить в Тартарари. І, остання головна санкція – це ідіотизм. Наразі інтелектуальна деградація сягнула такого рівня, коли вирішувати будь-які питання суспільного життя і державного будівництва в принципі неможливо. Розумних людей в Росії гноблять і не слухають. Найбільш яскраве підтвердження того – це збитий росіянами МН-17: вони вже більше двох років не можуть навіть самі собі пояснити навіщо його збивали.
Власне, навіть обмінявши вихід з Донбасу на відміну санкцій, Путін не отримає належної вигоди. Напевно, тому і не йде – адже тоді економічний провал треба буде виправдовувати чимось іншим. Але, господар Кремля дарма сподівається – Росія летить в прірву і зупинити її на цьому шляху неможливо, навіть ціною відміни санкцій, - підсумував блогер.
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