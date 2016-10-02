Блогер прокоментував знущання білорусів з Пескова

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Відомий блогер Олександр Коваленко поділився своїми міркуваннями щодо недавнього «креативу» білоруських рекламщиків, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.Так, блогер ставить питання філософського змісту: що важливіше – репутація чи грубенькі гроші, які отримуєш за оприлюднення брехні? При чому ця брехня повинна мати як мінімум світовий масштаб, а не бути озвученою серед друзів на кухні. От уже і прес-секретар Путіна Дмитро Песков став з’являтись не лише в шаржах та політичних карикатурах, а і на рекламних банерах. Власне, можна носити годинники за сотні тисяч євро і наминати чорну ікру ложками, але в історію ти входиш як лайно. При чому, лайно без можливості зміни іміджу. І навіть дітям та онукам доведеться пам’ятати, що вони нащадки лайна, нехай і одягнені в костюми від Гуччі та Армані. Тому, що важливіше: репутація чи ікра великими ложками, кожен робить сам, - підсумував блогер.Нагадаємо, вчора з’явилась новина про те, що одне з клінінгових агентств в Білорусі використало зображення Пескова для своєї реклами. Так, під фото прес-секретаря російського президента розміщено напис: «Репутацію очистити неможливо. Квартиру – від 39,90 рублів».