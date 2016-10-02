Чергова «духовність»: у Росії школярі вивчають «Володимирський централ»

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Так, деякі мешканці міста Новосибірськ, діти яких навчаються в Гімназії № 16 з поглибленим вивченням французької мови, поскаржились на репертуар, з яким на уроках музики працюють їх діти, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.Так, за словами батьків, учням сьомого класу їх вчитель музики роздала текст відомої композиції авторства Михайла Круга «Володимирський централ» - ці слова діти мають вивчити до наступного заняття. Мати однієї з учениць на умовах анонімності розповіла, з чого саме все починалось. Так, дітям запропонували обрати улюблену пісню, яку і будуть розучувати. Один з хлопців жартома запропонував «Володимирський централ». Ніхто не думав, що його сприймуть всерйоз – але педагог, яка викладає музику, вже роздрукувала текст пісні, кілька разів з учнями прослухала оригінал і почала розучувати спів композиції «під мінус».Таку химерну ініціативу, при цьому, не можна назвати одиничною. За словами батьків учнів Шістнадцятої гімназії, до цього їх діти вивчали пісню Ірини Аллегрової «Гарем». Інші ж батьки допускають, що таким чином педагог намагається пробудити в дітях інтерес до свого предмету. Дирекція навчального закладу коментарів поки-що не надавала.