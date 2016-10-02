Чергова «духовність»: у Росії школярі вивчають «Володимирський централ»

Так, деякі мешканці міста Новосибірськ, діти яких навчаються в Гімназії № 16 з поглибленим вивченням французької мови, поскаржились на репертуар, з яким на уроках музики працюють їх діти, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.
Так, за словами батьків, учням сьомого класу їх вчитель музики роздала текст відомої композиції авторства Михайла Круга «Володимирський централ» - ці слова діти мають вивчити до наступного заняття. Мати однієї з учениць на умовах анонімності розповіла, з чого саме все починалось. Так, дітям запропонували обрати улюблену пісню, яку і будуть розучувати. Один з хлопців жартома запропонував «Володимирський централ». Ніхто не думав, що його сприймуть всерйоз – але педагог, яка викладає музику, вже роздрукувала текст пісні, кілька разів з учнями прослухала оригінал і почала розучувати спів композиції «під мінус».
Таку химерну ініціативу, при цьому, не можна назвати одиничною. За словами батьків учнів Шістнадцятої гімназії, до цього їх діти вивчали пісню Ірини Аллегрової «Гарем». Інші ж батьки допускають, що таким чином педагог намагається пробудити в дітях інтерес до свого предмету. Дирекція навчального закладу коментарів поки-що не надавала.
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