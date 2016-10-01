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Стрімкий рух в СРСР: в Росії введуть податок на дармоїдство

Стрімкий рух в СРСР: в Росії введуть податок на дармоїдство
Очільниця Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації Вероніка Скворцова публічно висловилась в підтримку запровадження так званого «податку на дармоїдство», - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Цензор.нет.

Так, за словами російської чиновниці, «в державі є чимало дорослих і здорових людей, вони явно на якісь кошти живуть, десь працюють, проте податків не платять». Тим не менш, наголошує Скворцова, ці люди безкоштовно користуються тими благами, які надає держава, зокрема – медичною допомогою. Але це нечесно, несправедливо і принижує права тих, хто офіційно працює і прозоро платить податки. Вихід із ситуації чиновниця бачить у введенні регіонального податку для осіб працездатного віку, які ніде офіційно не працюють. За її словами, цим людям надають таку ж медичну допомогу, як і платникам податків, тому регіональні власті повинні мати можливість стягнути з цих осіб кошти, які стануть компенсацією витрат на підтримання закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, це не перша дивна ініціатива, яка з’явилась останнім часом у російському суспільстві. Так, кілька днів тому очільник Російської Православної церкви Патріарх Кирило виступив з пропозицією заборонити аборти.

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