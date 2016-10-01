Портников: Путин не просто убил всех этих людей, но и вынес смертный приговор своему режиму

Украинский журналист Виталий Портников сегодня пишет о том, что над головой Путина повис «Дамоклов меч» - сразу после того, как министр иностранных дел Сергей Лавров произнес навсегда вошедшие в историю слова: «Извинения – за что?». Блогер подчеркивает, что это – бомба замедленного действия, которую Путин заложил сам, и обратный отчет времени уже пошел.
Как передает replyua.net, блогер отмечает: «Продемонстрировав верх цинизма и полное неуважение к памяти жертв преступления, совершенного всей Российской Федерацией, кремлевские чиновники громко заявили всему миру, что они не только не считают нужным извиняться, но и никогда извиняться не будут». Он сообщает: «Вся безвыходность ситуации Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова в том, что они, как опытные дипломаты, прекрасно понимают, что устраивают незабываемый сеанс политического стриптиза и саморазоблачения перед всем миром, в момент, когда надо раскаиваться. Для этих коллег по лжи вполне очевидно, что непризнание вины в этом случае лишь ухудшает ситуацию. Однако, у них нет выбора – президент РФ послал перед камеры всех мировых средств массовой информации, значит надо идти, и громко заявлять, что извинений не будет». Портников добавляет, что этими потоками дезинформации мир уже не удастся обмануть, однако Путин все еще посылает кремлевских политиков «как-то исправить ситуацию».
Как известно, даже в ЕС создано специальное ведомство, которые отслеживает пророссийскую пропаганду во всех европейских СМИ и публикует опровержения в двух специальных бюллетенях. Похоже, в Западном мире уже почти не осталось людей, которые способны верить лживым басням Кремля. Однако, никто не любит тупики, и Путину обязательно нужно все исправить. Но вот как это сделать?
По мнению журналист путь только один – полное признание своей вины в крушении малазийского авиалайнера, выплата компенсаций, выдача виновных для наказания, и, естественно, полное признание всех преступлений, совершенных Россией в Украине, как страной агрессором, что станет неизбежно после этого преюдициального факта. «Признание вины, извинения, компенсации, выдача преступников – и так, пока все жалобы не будут удовлетворены», - отмечает блогер. Портников подчеркивает: «Очевидно, что необходимости продолжать врать у российских дипломатов нет, однако кто-то должен ехать и врать вместо Путина. Не может же он это делать сам?».
Потников сообщает безапелляционный факт: «В первые же минуты после уничтожения российскими военными пассажирского самолета было ясно, что Путин не просто убил всех этих людей, но и вынес смертный приговор своему режиму». Однако, осознание приходит не сразу – эта авиакатастрофа – это бомба замедленного действия, «отложенный приговор». «Придет время, и ответственность Путина, как и России, станет неизбежна. А репутация страны-убийцы у нее уже давно сформировалась».
По мнению журналиста, очевидно, что официальная Москва не будет просить прощения ни за это, ни за другие преступления путинского режима – даже тогда, когда результаты расследования будут обнародованы полностью и доказаны в суде. «Россия не выдаст виновных в этом чудовищном убийстве даже через два года, когда весь мир узнает их фамилии и имена. Кремлевские властители будут и дальше смеяться над жертвами и издеваться над их семьями, как и государствами, гражданами которых они были. За что извинятся тут?», - резюмирует Портников.
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