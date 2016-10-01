Российский блогер: Россия увязла в сирийской трясине

Российский журналист Александр Кушнарь в своем блоге пишет о тенденции, очертившейся в последнее время в кремлевских и западных СМИ. Суть ее в том, что Россия якобы не пострадала от участия в сирийской войне – на противовес прогнозу Обамы о том, что «РФ через год увязнет в сирийской трясине», прозвучавшему год назад. Блогер объясняет, почему прогноз американского президента все же сбывается, несмотря на мнение СМИ - об этом сообщает replyua.net.
Кушнарь пишет, что даже американское авторитетное издание «The Washington Post» поддалась блеф Кремля, заявляя, что «Россия не демонстрирует признаков истощенности от сирийской войны». Он добавляет: «Не перестаю удивляться смещению акцентов в мировой прессе: гуманизм подменен ложным объективизмом и прагматизмом — в точном соответствии с тенденциями в геополитике. Оказывается, страна не потеряет договороспособности, даже если заберет у Грузии и Украины большие участки их территорий». Журналист отмечает, что многим издалека может казаться, что Россия способна бесконечно и безнаказанно бомбить сирийских мирных жителей и гуманитарные конвои ООН, продолжая утверждать, что «ИхТамНет» и всегда оставляя за собой возможность уйти из Сирии в любой момент. «Ситуация Российской Федерации при этом зависит от угла зрения – многие себе даже не могут представить, насколько прав был президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, когда произнес те слова год назад. У России совершенно не осталось шансов уйти из Сирии без потерь – ее постигнет полное политическое фиаско».
Журналист сообщает: «Сейчас уже для всех очевидно, что российско-асадовский план по молниеносному захвату Сирии провалился – повстанцы оказались более подготовленными, стойкими и сильными. Они выстояли даже несмотря на массированные бомбардировки и небольшую часть территорию, ими контролируемую. В то же время, Кремль потратил на сирийскую войну, в первую очередь – на боевые вылеты, более 1 миллиарда долларов, в то время как в РФ «нет денег» даже на индексацию пенсии гражданам, всецело поддерживающим кремлевский режим». Кушнарь подчеркивает, что деньги потрачены, однако появятся новые, а вот репутация – это ресурс исчерпаемый. Как известно, совсем недавно Великобритания заявила, что Россия стала «международным изгоем», а на прошлой неделе Российская Федерация была официально обвинена в военных преступлениях. «Еще пару подобный шагов, и Россия достигнет «уровня» Северной Кореи», - сообщает блогер. Кушнарь отмечает, что рано или поздно возмездие для РФ придет – стоит лишь ФСБ ослабить хватку.
В то же время, сообщает журналист, «бомба» для Путина уже начала тикать – глава кремлевский властитель оказался в плену у собственных амбиций. «Путин будет изо всех сил пытаться помочь Башару Асаду одержать победу над повстанцами-суннитами, составляющими девяносто процентов населения страны. Кремлевский лидер поставил на кон все – если ему это не удастся, придется отвечать перед собственными соратниками, его истинным электоратом, а это для Путина страшнее всего». Кушнарь объясняет, что именно этот факт объясняет такое ярое стремление ВВС РФ превратить Алеппо в пустыню, сравнять его с землей – оставлять в живых этих мирных жителей опасно для Кремля. Блогер резюмирует: «Это и есть трясина — когда необходимо двигаться просто для того, чтобы не утонуть. Рано или поздно придется остановиться — и с бульканьем уйти на дно кровавого болота».
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