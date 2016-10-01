Захарова отреагировала на заявление Джонсона

Мария Захарова отреагировала на заявление Бориса Джонсона, главы МИДа Великобритании, сказавшего, что против России у Запада только одно мощное оружие – стыд. Захарова заявила, что россияне стыда не боятся. Как передает replyua.net, официальный представитель внешнеполитического ведомства России на своей странице в Фейсбуке написала о том, что Джонсон сделал «просто беспощадное заявление».
«Беспощадный Борис Джонсон, заявивший о том, что Запад будет использовать против России мощное оружие – стыд. Всех нас он просто порвал с утра. Только представьте: Сергей Викторович, пришла беда – у британцев теперь новое оружие против России – стыд. Ничего подобного в Сколково еще не удавалось изобрести», написала Захарова в соцсети.
Напомним, что Борис Джонсон, которого недавно назначили на должность главы МИД Великобритании, сегодня заявил о том, что Запад будет продолжать давление на РФ, и главным оружием против Кремля станет стыд. Также он отметил, что западные лидеры надеются на то, что Кремль изменит свою позицию по ситуации в Сирии. Если этого не произойдет, Россия лишится расположения в мире, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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