Портников назвал самого вероятного преемника Путина

Как сообщает replyua.net, Вячеслав Володин станет уже четвертым спикером путинско-медведевского режима, просуществовавшего целую политическую эпоху. Как повелось, его кандидатуру Путин выдвинул лично – об этом пишет Виталий Портников в статье «Четвертый спикер Путина». По мнению журналиста, это назначение окончательно подводит черту под российским парламентаризмом, а также может стать предзнаменованием появления в РФ нового государственного лидера.
Блогер отмечает: «При предшественниках Володина Дума была то подразделением, призванным выполнять распоряжения Президента России, то становилась «не местом для дискуссий» при Борисе Грызлове, то превращалась во «взбесившийся принтер» при Сергее Нарышкине. При Володине она станет просто отделом Администрации Президента Российской Федерации». Также Портников допускает, что именно под началом этого спикера парламента РФ страна наконец-то превратиться из фейковой республики в фейковую монархию. Он подчеркивает: «Сейчас уже совершенно ясно – парламента в РФ уже не существует».
Портников напоминает, что в Думе Володин когда-то был одним из известных лидеров оппозиции, однако времена меняются – ему не удалось остановить захват власти путинской группировкой. «Видимо поняв, что он не может остановить процесс, он решил его возглавить», - сообщает журналист. Блогер отмечает, что теперь в Госдуме нет оппозиции – она существует «на подхвате» у Путина, а дискуссии в парламенте не ведутся уже лет десять. Портников подчеркивает, что Парламент в России стал зеркалом народного безумия, а все его участники наперегонки стараются как можно больше угодить Путину, постепенно теряющему адекватность. «Именно поэтому в Думе сейчас нужен спикер, который превратит ее из декорации в государство монархического типа, где народ совершенно не в состоянии будет влиять на власть», - отмечает журналист. Он резюмирует: «В основе власти Путина сейчас уже не нефть и не имитация, остался только страх – и этот страх Володин будет облекать в законодательную форму. Именно у Володина при этом есть все шансы стать преемником Путина, потому что именно он знает все тонкости существования бандитской номенклатуры российской «партии жуликов и воров», а также может организовать смену власти «Единой России» на власть «Всей России».
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