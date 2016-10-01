валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Портников назвал самого вероятного преемника Путина

Портников назвал самого вероятного преемника Путина
Как сообщает replyua.net, Вячеслав Володин станет уже четвертым спикером путинско-медведевского режима, просуществовавшего целую политическую эпоху. Как повелось, его кандидатуру Путин выдвинул лично – об этом пишет Виталий Портников в статье «Четвертый спикер Путина». По мнению журналиста, это назначение окончательно подводит черту под российским парламентаризмом, а также может стать предзнаменованием появления в РФ нового государственного лидера.

Блогер отмечает: «При предшественниках Володина Дума была то подразделением, призванным выполнять распоряжения Президента России, то становилась «не местом для дискуссий» при Борисе Грызлове, то превращалась во «взбесившийся принтер» при Сергее Нарышкине. При Володине она станет просто отделом Администрации Президента Российской Федерации». Также Портников допускает, что именно под началом этого спикера парламента РФ страна наконец-то превратиться из фейковой республики в фейковую монархию. Он подчеркивает: «Сейчас уже совершенно ясно – парламента в РФ уже не существует».

Портников напоминает, что в Думе Володин когда-то был одним из известных лидеров оппозиции, однако времена меняются – ему не удалось остановить захват власти путинской группировкой. «Видимо поняв, что он не может остановить процесс, он решил его возглавить», - сообщает журналист. Блогер отмечает, что теперь в Госдуме нет оппозиции – она существует «на подхвате» у Путина, а дискуссии в парламенте не ведутся уже лет десять. Портников подчеркивает, что Парламент в России стал зеркалом народного безумия, а все его участники наперегонки стараются как можно больше угодить Путину, постепенно теряющему адекватность. «Именно поэтому в Думе сейчас нужен спикер, который превратит ее из декорации в государство монархического типа, где народ совершенно не в состоянии будет влиять на власть», - отмечает журналист. Он резюмирует: «В основе власти Путина сейчас уже не нефть и не имитация, остался только страх – и этот страх Володин будет облекать в законодательную форму. Именно у Володина при этом есть все шансы стать преемником Путина, потому что именно он знает все тонкости существования бандитской номенклатуры российской «партии жуликов и воров», а также может организовать смену власти «Единой России» на власть «Всей России».

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 сен 2016
18041

Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Російський журналіст Олександр Сотник поділився в інтерв’ю виданню «Крим. Реалії» своїми прогнозами щодо зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у коротко- та середньостроковій перспективі, –


Свежие новости

В Украине появилась новая политическая сила

Портников назвал самого вероятного преемника Путина

В России снимут фильм о строительстве Керченского моста

Эксперты рассказали о резком повышении спроса на молочную продукцию

Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)

Эксперты рассказали о последствиях хронического недосыпания

Захарова напророкувала «страшні зрушення» в разі удару США по Асаду

Россия перебрасывает к украинской границе новые «Буки»

Портников: Украине и Израилю больше нечего делить - у них общие враги и друзья

Тайсон Фьюри оказался наркоманом, но он избежит дисквалификации

У бойовиків на Сході, які не вбивали, є шанс зберегти життя та заробити великі гроші, – Лисенко

На Карибский бассейн надвигается самый мощный ураган

В Одессу пожаловала Пэрис Хилтон

Илон Маск: мы отправим первых людей на Марс уже в 2022 году (видео)

Украина переходит на биометрические паспорта

С 1 октября вступает в силу новый закон для водителей

В Норвегии появится необычный спецназ

Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Гимн Донбасса взорвал соцсети (видео)

У депутатов не было политической воли увольнять судей – депутат БПП

 Новости за день