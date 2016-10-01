валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)

Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)
Александр Сотник сегодня на своей странице в facebook сообщает о том, что Россия дошла до «цинизма, умноженного на пошлость». Новое изделие российского интернет-магазина детской мебели является ничем иным, как «черным фашистским юмором». Блогер добавил, что «у него нет слов…».

Как сообщает replyua.net, сначала кажется, что это шутка, но потом становится ясно, что все реально – в ассортименте «Kidsmebelstore» - российского интернет-магазина детской мебели недавно появился новый товар: «Детская кровать - Ракетная установка "Бук М-1". Товар размещен в разделе «Детские кроватки» рядом с товарами «Кровать – Самолетик «Россия» и «Кровать-паровозик «Звезда». Судя по длине и ширине изделия, предназначен он для самых маленьких – детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Изготовитель в описании товара сообщает: «Детская кроватка – Танк может быть изготовлена в 2-х размерах… Номерной знак с именем вашего малыша – в подарок!». Судя по двум фото товара, спальное место кроватки поднимается, создавая доступ в отсек для хранения постельных принадлежностей, имитируя «Бук М-1» в состоянии, наведенном на цель. Стоимость этого шедевра – 10 000 рублей. Также в ассортименте компании есть детская кроватка – Танк «Патриот», стоимость которой также составляет 10 000 рублей. Однако, эта модель не так удачна, как «Бук М-1» - в разложенном состоянии такой же «красоты» не получается.

Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 сен 2016
18041

Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Російський журналіст Олександр Сотник поділився в інтерв’ю виданню «Крим. Реалії» своїми прогнозами щодо зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у коротко- та середньостроковій перспективі, –


Свежие новости

В Украине появилась новая политическая сила

Портников назвал самого вероятного преемника Путина

В России снимут фильм о строительстве Керченского моста

Эксперты рассказали о резком повышении спроса на молочную продукцию

Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)

Эксперты рассказали о последствиях хронического недосыпания

Захарова напророкувала «страшні зрушення» в разі удару США по Асаду

Россия перебрасывает к украинской границе новые «Буки»

Портников: Украине и Израилю больше нечего делить - у них общие враги и друзья

Тайсон Фьюри оказался наркоманом, но он избежит дисквалификации

У бойовиків на Сході, які не вбивали, є шанс зберегти життя та заробити великі гроші, – Лисенко

На Карибский бассейн надвигается самый мощный ураган

В Одессу пожаловала Пэрис Хилтон

Илон Маск: мы отправим первых людей на Марс уже в 2022 году (видео)

Украина переходит на биометрические паспорта

С 1 октября вступает в силу новый закон для водителей

В Норвегии появится необычный спецназ

Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Гимн Донбасса взорвал соцсети (видео)

У депутатов не было политической воли увольнять судей – депутат БПП

 Новости за день