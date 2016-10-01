Фашистский юмор россиян: детская кроватка - ракетная установка "Бук М-1" (ФОТО)

Александр Сотник сегодня на своей странице в facebook сообщает о том, что Россия дошла до «цинизма, умноженного на пошлость». Новое изделие российского интернет-магазина детской мебели является ничем иным, как «черным фашистским юмором». Блогер добавил, что «у него нет слов…».
Как сообщает replyua.net, сначала кажется, что это шутка, но потом становится ясно, что все реально – в ассортименте «Kidsmebelstore» - российского интернет-магазина детской мебели недавно появился новый товар: «Детская кровать - Ракетная установка "Бук М-1". Товар размещен в разделе «Детские кроватки» рядом с товарами «Кровать – Самолетик «Россия» и «Кровать-паровозик «Звезда». Судя по длине и ширине изделия, предназначен он для самых маленьких – детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Изготовитель в описании товара сообщает: «Детская кроватка – Танк может быть изготовлена в 2-х размерах… Номерной знак с именем вашего малыша – в подарок!». Судя по двум фото товара, спальное место кроватки поднимается, создавая доступ в отсек для хранения постельных принадлежностей, имитируя «Бук М-1» в состоянии, наведенном на цель. Стоимость этого шедевра – 10 000 рублей. Также в ассортименте компании есть детская кроватка – Танк «Патриот», стоимость которой также составляет 10 000 рублей. Однако, эта модель не так удачна, как «Бук М-1» - в разложенном состоянии такой же «красоты» не получается.
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