Захарова напророкувала «страшні зрушення» в разі удару США по Асаду

Як передає replyua.net, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова взяла участь в передачі «Право знати!», яка буде показана на одному з пропагандистських телеканалів РФ «ТВ Центр». Коли мова зайшла про можливий прямий удар США по офіційному Дамаску вона заявила, що її завдання «пояснити, чому так важливо залишатися в руслі угод, інакше наслідки будуть неочікувані не тільки для Сирії, а й усього світу».
За словами Захарової, в разі початку агресії США щодо сирійської армії це призведе «до страшних, тектонічних зсувів», причому не тільки в Сирії, але і у всьому світі.
Захарова пояснила, що відсторонення виваженого Башара Асада викличе вакуум влади, який заповниться «помірними», а насправді «терористами всіх мастей». З ними вже, за словами представника російського МЗС, вже нічого не можна буде зробити, вони захоплять весь регіон і будуть тероризувати весь світ. Вона нагадала, що так розвивалися події в Іраку і в підсумку іракська армія стала основною в угрупованні «Ісламська держава», яка заборонена в РФ. «Все, з чим зараз в регіоні бореться і коаліція, і Росія, витікає звідти», - заявила Марія Захарова.
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