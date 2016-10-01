Россия перебрасывает к украинской границе новые «Буки»

РФ продолжает перебрасывать к украинским границам новое вооружение, и на этот раз современными зенитными ракетными комплексами были оснащены подразделения Южного военного округа. Как информирует replyua.net, об этом рассказал Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутными войсками, в интервью журналистам.
По его словам, военные части Южного военного округа России скоро получат новые ракетные комплексы «Бук-М3», и оснащение подразделений ПВО самым современным оружием, а также техникой продолжается. Салюков подчеркнул, что в ближайшее время ЮВО получит, в первую очередь, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», а также одну самоходную установку, способную одновременно вести стрельбу сразу по нескольким целям. Генерал-полковник также отметил, что это вооружение военные части Южного округа РФ смогут получить до конца текущего года.
Новый комплекс «Бук» стал одной из новейших модификаций и продолжил линейку этих ракетных комплексов. Напомним, что летом этого года российский президент Путин подписал распоряжение о том, что Крым больше не является самостоятельным регионом и становится частью Южного Федерального округа России, из чего следует, что ЗРК «Бук» могут быть направлены в аннексированный Крым.
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