Рабинович: снесен с политической сцены безвозвратно

За последние несколько дней стало понятно, что российского президента снесли с международной политической сцены безвозвратно, и после обнародованного доклада по сбитому Боингу, и после преступлений в Сирии, и после реакции Кремля на эти события, Путин становится нерукопожатным навсегда.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович. По словам российского финансиста, за эти дни практически все поняли, что общественное мнение в мире кипит, и даже, если остались политики, которые готовы пожимать руку Путину, они не вечные и будут меняться. Рабинович отмечает, что он не знает, кто теперь захочет подать руку фашисту, который уничтожает людей, как внутри, так и снаружи своих границ, кто захочет встречаться с убийцей тысяч взрослых и детей, и обсуждать с ним какие-то проблемы.
По мнению финансиста, после произошедших событий общественное мнение действительно сильно изменилось, и это не только слышно, но и осязаемо. В такой ситуации фашист и сам долго не проживет, пишет финансист, также, как и не проживет Россия, оккупированная Путиным. Дело приближается к развязке, и остается совсем чуть-чуть.
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