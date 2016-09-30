На Росію чекають продовольчі картки вже в 2018 році

На території Російської Федерації планують повернутись до радянського досвіду перерозподілу товарів народного споживання і ввести продовольчі картки, - про це інформує replyua.net, посилаючись на портал Каспаров.ру.
Так, сьогодні, тридцятого вересня 2016 року, очільник Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації Денис Мантуров повідомив, що вже з 2018 року на території держави можуть бути запроваджені так звані продовольчі картки. При чому, таку практику державні лідери Росії називають «програмою продовольчої допомоги населенню». Продовольчі картки даватимуть можливість отримати найбільш необхідні продукти харчування.
Ще у липні цього року Міністр зізнавався, що таку програму хотіли ввести ще з наступного року, проте не змогли знайти належного бюджетного фінансування. Ще на стадії розробки, комплекс заходів щодо підтримки населення продовольством традиційно до Російської Федерації «подорожчав» з сімдесяти до ста сорока мільярдів рублів. Нагадаємо, відповідно до проведених соціологічних опитувань, більше п’ятдесяти відсотків мешканців Росії не мають можливості придбати все необхідне і змушені економити на купівлі продуктів харчування.
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