Російський журналіст розповів про справжній рівень підтримки Путіна

Російський опозиційний журналіст та блогер Олександр Сотник, який нещодавно був змушений мігрувати до Грузії через переслідування та погрози, дав інтерв’ю виданню «Крим. Реалії», у якому розповів про дійсні настрої, що панують у російському суспільстві, - про це інформує replyua.net.
Так, Сотник наголошує, що дійсна підтримка російського президента в рази нижча за нав’язуванні з телевізійного екрану вісімдесят шість відсотків – він особисто неодноразово проводив опитування мешканців російської столиці і тому має чітке уявлення про їх справжнє ставлення до владної верхівки і політики, нею здійснюваної. За словами журналіста, путінський електорат – це не більше тридцяти-тридцяти п’яти відсотків виборців, при чому від цього числа варто відняти вчителів, лікарів та решту бюджетників. Крім того, є відсотків двадцять до смерті наляканих тим, що відбувається, людей, які щиро вірять в те, що за ними будь-якої миті приїде «чорний воронок».
На думку Сотника, найбільший пласт людей – відсотків сорок – сорок п’ять – становлять ті, хто категорично незадоволений станом справ у суспільстві, але воліє не втручатись в політику. Вони мовчать до того часу, поки влада не втручається у їх буденне життя. Проте, варто пам’ятати, що таке втручання вже відбулось – через санкції, інфляцію, податки тощо, а тому ці люди – не що інше як бомба уповільненої дії.
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