Політологи розповіли, що чекає на Кремль після звіту про МН-17

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Російські політологи та українські дипломати поділились своїми міркуваннями щодо того, до яких саме наслідків призведе оприлюднення звіту Спільної слідчої групи про обставини та причини катастрофи літака рейсу МН-17, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».Так, на думку російського політолога Івана Преображенського, для Кремля в плані зовнішньої політики особливо нічого не зміниться. За словами експерта, нових санкцій, пов’язаних з катастрофою Боїнга, варто чекати не раніше 2018 року, коли буде отримано кінцеві результати слідства. Тим не менш, ця ситуація ніяк не завадить росіянам лобіювати скасування тих санкцій, що вже діють.Інший російський політолог Катерина Шульман заявила, що навпаки, незважаючи на формальне існування закону, який дозволяє Російській Федерації не виконувати рішення іноземних та міжнародних судів, результати звіту вже завдали серйозної шкоди репутації Росії і сильно ускладнять її рух на шляху до скасування санкцій.Український дипломат Дмитро Кулеба дивиться на речі більш оптимістично, і переконаний, що європейський прагматизм кінець кінцем не піде на користь Російській Федерації. Так, багатьох здивувала м’якість формулювань звіту, але не варто нею обманюватись. Вона свідчить лише про точне дотримання процедури і врахування всіх формальностей. Але те, що смертоносний «Бук» належить Росії, стало доконаним фактом європейської політики, і тому Москві не варто тепер сподіватись на якісь послаблення.