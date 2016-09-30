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СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Лавров не став вибачатися за смерть пасажирів МН17

Лавров не став вибачатися за смерть пасажирів МН17
Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров не захотів вибачатися за вбитих 298 людей, що летіли Боїнгом малайзійських авіаліній, причиною смерті яких став російський «Бук», за результатами слідства Міжнародної слідчої групи який був перегнаний з РФ на території України, здійснив свою криваву місію, та повернувся назад. Таку відповідь Лавров дав на пропозицію ведучого ВВС Стівена Сакура вибачитися перед світом за авіакатастрофу МН17, повідомляє replyua.net.

«За що я маю вибачатися?», - поцікавився російський політик. В той самий момент він наголосив, що спочатку потрібно дочекатися остаточного завершення розслідування і вже потім робити якісь висновки. «Наразі у слідства є сто імен осіб, які нібито причетні до збиття пасажирського літака Boeing-777, проте вони навіть не підозрювані. Про що ми можемо далі говорити?», - підкреслив Лавров.

Він також наголосив, що РФ надала велику кількість доказів для комісії, проте досі не отримала на них ніякої реакції. Проте, за словами Лаврова, ті дані, які були передані від США та України, опубліковані не були. В той самий час жоден російський політик не визнає докази, які 28-го вересня 2016 року представило Міжнародне слідство з МН17.

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