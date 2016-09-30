Портніков навів факти того, що в Росії вже панує фашизм і росіяни вважають це нормальним

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Фотограф Сергій Лойко, роботи якого про Донбас стали жертвою погрому в Сахаровському центрі, порівняв сучасну Росію з фашистською Італією. Порівняння дійсно близьке до істини: коли в один і той же день в Москві громлять вже другу за рахунком виставку – на цей раз вже не через оголені натури, а через українську тематики і одночасно забороняють кримськотатарський Меджліс, це дійсно нагадує початок громадського і правового божевілля при Муссоліні або Гітлері, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.«Відмінність між фашизмом в Італії і в Росії хіба що тільки те, що Муссоліні спочатку випустив на вулиці штурмовиків, а потім почав війну. А Путін ухитряється робити і те, і інше одночасно. І звинувачення на адресу Росії в причетності до знищення пасажирського літака прозвучали якраз в ті дні, коли штурмовики громили виставки. Цьому б сам Муссоліні позаздрив», – зазначив Портніков.За його словами, те, що Росія все більше і більше нагадує фашистську країну, не дивує. Дивує те, що цього вперто не хочуть бачити ні на Заході. Коли російські демократи беруть участь у виборчій компанії – а їм протистоять фашистські та комуністичні партії і сама державна машина фашистської держави – чого вони хочуть добитися? Хіба у фашистів виграють? Хіба з ними сидять в одному парламенті? Коли українські експерти приїжджають на російські телепрограми – хіба не розуміють вони, що стають гвинтиками в пропагандистській машині фашистської держави? Коли українські громадяни приїжджають до Москви погуляти або попрацювати – хіба не розуміють вони, що гуляють по вулицях Берліна або Риму 30-х років?«Найогидніше – це зустрічі з Путіним. Коли з правителем, причетним до страшних злочинів останніх років, зустрічаються політики – це я ще можу зрозуміти: діалог, умиротворення, все таке. Але коли Путіна запрошують з візитом в Гельсінкі? В Париж! Це вбиває наповал», – зауважив Портніков.