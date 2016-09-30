Син Джемілєва залишається за гратами в РФ

Російський суд не захотів надати умовне звільнення Хайсеру Джемілєву. Про це сьогодні, 30-го вересня, на своїй сторінці у Твіттері розповів його адвокат Полозов Микола, передає replyua.net.
«Совєтський районний суд міста Астрахань відхилив клопотання щодо умовного дострокового звільнення Хайсера Джемілєва. Напевно, це очікуваний результат, який я звісно буду оскаржувати», - повідомив він. Як зазначалося раніше, Полозов заявив, що без його відома 15-го вересня російський суд провід позачергове засідання по справі Джемілєва.
Як повідомлялося, Хайсера Джемілєва звинувачують у вбивстві людини на території свого будинку у травні 2013 року зі зброї свого батька. До моменту окупації Криму Дніпровський райсуд міста Київ засудив його за 3 роки та 8 місяців позбавлення волі у в’язниці загального режиму. А вже після того, як АР Крим було анексовано Росією, росіяни вирішили зайнятися його справою ще раз. Джемілєва перевезли з Сімферополя до Краснодару. В результаті кількох судових засідань в решті решт чоловіку присудили 3.5 роки позбавлення волі. Наразі він знаходиться в Астраханській колонії, оскільки РФ не захотіла видавати його на підставі екстрадиції Україні.
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