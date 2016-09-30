Сотник: удобная позиция москвичей

Жители Москвы заняли очень удобную позицию, говоря о том, что они не хотят отвечать за власть, которая забыла у них спросить, можно ли бомбить людей, сбивать гражданские самолеты и убивать.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Саша Сотник. По словам российского журналиста, такая позиция напоминает позу страуса, который зарылся в песок, и москвичам пока не пришло в голову, что это не власть должна спрашивать, а они сами. Москвичи должны сами задать вопрос, причем, даже самый неудобный, и для этого время от времени нужно собираться группами численностью в миллион демонстрантов, отмечает Сотник. Сначала нужно задавать вопросы, а потом доводить до суда, и только в этом случаи и прокуроры, и суды станут честными, после чего и силовики прекратят борзеть. По мнению журналиста, после таких демонстраций и президент перестанет пальцы гнуть.
Поэтому, считает Сотник, москвичи виновны, и они являются соучастниками, поскольку стали подлыми и трусливыми молчунами. Теперь им нужно приготовиться к тому, что их будут мочить все, кому не лень, - от рядовых ментов до плешивого хозяина Кремля.
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