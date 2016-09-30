Невзоров: россияне поддержали войну в Сирии и в Украине

Россияне, проголосовавшие на выборах в Госдуму за Единую Россию, поддержали действия властей РФ, и это значит, что они одобряют военные действия в Сирии и в Украине. Как информирует replyua.net, об этом рассказал Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы».
По словам известного российского журналиста и публициста, голосуя за ЕР, россияне также высказались за продолжение военных действий на территории Украины и Сирии. По мнению Невзорова, населению РФ, судя по всему, очень нравится, что правительство продолжает грабить народ, и эту ситуацию нужно признать, и в России проживает достаточное число людей, которые понимают, что бомбежка Сирии и финансирование боевиков Донбасса – это огромные затраты, однако народу это очень нравится. Россияне голосовали за трату средств из бюджета на бомбежки в Сирии и на войну в Украине, отмечает журналист.
С такими данными нужно смириться и даже считаться с ними, отмечает Невзоров, и речь идет о довольно большом проценте россиян, приветствующих военные действия и агрессивную политику Кремля. Опуская бюллетени в урны с галочками за Единую Россию, они понимали, на что идут, а также, на что будут потрачены их деньги.
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