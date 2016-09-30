Боровой: рассчитывать на разумность Путина уже бесполезно

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, прокомментировал недавнее заявление Петра Порошенко, который пожелал президенту РФ стать сильным лидером. Как сообщает replyua.net, Боровой написал на «Апострофе» о том, что Путин уже давно превратился в диктатора, и он пытается удержать власть любыми способами.
Многие американские и европейские политики вместе с Петром Порошенко надеются, что Путин еще сможет проявить какую-то разумность, однако количество преступлений, совершенных российским лидером, уже так велико, что он прекратил думать о собственном имидже и только всеми силами пытается удерживать власть. Очень мало надежды на то, пишет оппозиционер, что Путин когда-то будет сильным лидером, потому как точка невозврата уже пройдена. По мнению Борового, сейчас весь мир наблюдает только за диктатором, совершающим одно преступление за другим, но все мировое сообщество продолжает надеяться, что разум в Кремле все-таки возобладает, но надежд на это становится все меньше. Путин только подтверждает точку невозврата шаг за шагом, и президенту России уже никогда не стать рукопожатным, не говоря уже о том, чтобы стремиться стать сильным лидером.
Впрочем, отмечает Боровой, заявление украинского президента было, скорее, дипломатического характера, и Порошенко намекнул, что и Украина, и европейские государства, и США надеются на то, что в Кремле разум все-таки победит. Оппозиционер также пишет о временном затишье на Донбассе, и, учитывая все поступки Путина, это затишье можно считать не временным, а тактическим, и в любой момент, когда российскому президенту «приспичит», он возобновит масштабный военный конфликт, поскольку точка невозврата давно преодолена, и таких преступлений, которые бы он предпринял для удержания власти, очень много, и они будут совершаться и в будущем.
Преступления против человечности были совершены Путиным в Украине, Сирии и Грузии, пишет Боровой, и здесь речь идет не только о борьбе за власть. Надежды Петра Порошенко на силы и благоразумие российского главы очень призрачны, и останется ли Путин у власти в ближайшие годы, зависит от многих факторов, особенно от внешних. Боровой уверен, что, как самостоятельное государство Россия выжить уже не сможет, и сейчас наблюдается совершенно новая ситуация, и через какое-то время РФ истратит свои запасы и ресурсы, после чего нужно ожидать очень трагических событий.
В это время российская власть не сможет поддерживать жизнеспособность россиян и жизнеспособность государственного механизма. К тому же, добавляет оппозиционер, имитация выборов в РФ еще раз показала, что Кремль больше не может рассчитывать на те инструменты, которые использовались для убеждения россиян, и, естественно, теперь Кремлю придется рассчитывать только на себя.
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