США збираються припинити дипломатичні консультації з Росією

Як інформують західні ЗМІ, найближчим часом Сполучені штати Америки планують припинити дипломатичні зв’язки з Російською Федерацією з приводу врегулювання конфлікту в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал ЛігаБізнесІнформ.
Так, під час брифінгу, який відбувся вчора, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, Державний секретар США Джон Керрі заявив, що його відомство знаходиться на межі призупинення дипломатичної взаємодії з російською стороною. Очільник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що будь-які переговори з Російською Федерацією є ірраціональними, поки продовжуються бомбардування і вбивства мирного населення.
Відтак, пізніше в цей же день речник Білого Дому Джошуа Ернест повідомив, що зусилля, спрямовані на дипломатичне врегулювання конфлікту в Сирії, не дали результату. З самого початку США просили Росію натиснути на президента Сирії Башара аль-Асада, але Москва до їх прохань не прислухалась. За словами чиновника, для США пріоритетом було скорочення насильства, але, очевидно, це не спрацювало. Ернест заявив, що Російська Федерація продовжує реалізовувати свою «безсовісну тактику», руйнуючи лікарні, школи, дитячі садки, табори для біженців та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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