Політик розповів про два способи покарання Росії

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Заступник очільника Міністерства юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов розповів журналістам, які саме шляхи притягнення до відповідальності Російської Федерації розглядаються світовою спільнотою, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Цензор.нет.Так, за словами політика, держави, представники яких входять до Спільної слідчої групи, що розслідує катастрофу літака Малайзійських авіаліній, все ще розробляють юридичні механізми, за допомогою яких можна буде притягнути до відповідальності винних осіб. Петухов наголосив, що рішення щодо форми кримінального переслідування буде залежати від того, які висновки міститиме кінцевий звіт слідчих, але наразі між зацікавленими сторонами постійно проводяться технічні зустрічі.Тим не менш, замміністра не приховує, що процедура покарання Росії буде доволі проблематичною, адже держава-агресор чинить цьому всіляку протидію на всіх рівнях. Наприклад, минулого року Російська Федерація наклала вето на Резолюцію Ради Безпеки Організації об’єднаних націй з приводу створення міжнародного трибуналу, який би розглянув обставини катастрофи МН-17. Наразі існує уявлення, що притягти Росію до відповідальності можна двома шляхами – або через створення міжнародного трибуналу, який, проте, буде утворений без рішення Радбезу ООН, або ж через розгляд справи судом під національною юрисдикцією однієї із зацікавлених держав.