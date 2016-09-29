Портников: Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера

Виталий Портников на своей странице в facebook пишет о том, что Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера. По мнению блогера, в том, что заседание ВС РФ по поводу окончательного запрета Меджлиса крымскотатарского народа проходит ровно через семьдесят пять лет после того, как немецкие нацисты начали уничтожение евреев Бабьем Яру под Киевом, есть страшная символика.
Как сообщает replyua.net, журналист отмечает, что между этими двумя событиями можно провести прямую параллель – евреев уничтожали просто потому, что хотели их уничтожить как нацию. Он сообщает: «Но тогда, под Киевом, окончательного решения об этом еще не было. Поэтому их просто согнали на казнь, как террористов и экстремистов, несмотря на всю абсурдность ситуации – террористами и экстремистами оказались женщины и дети». Портников добавляет: «И с татарами также – сейчас их обвиняют в экстремизме, однако на самом деле хотят уничтожить, ведь Меджлис – это не просто общественная организация, а орган представительской демократии, избранный крымскотатарским народом».
Блогер подчеркивает: «В основе этого судебного решения Верховного Суда РФ лежит этнический принцип – поэтому, в этом событии прямая параллель с нацизмом. Сначала запретят орган власти народа, потом – сам народ. Теперь уже никто не посмеет возразить, что Путин – прямой наследник Сталина».
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