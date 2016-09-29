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Демократія по-російськи: глави муніципалітетів Свердловської області поплатились за низьку підтримку ЄдРо

Демократія по-російськи: глави муніципалітетів Свердловської області поплатились за низьку підтримку ЄдРо
Адміністративний ресурс в Російській Федерації проявляється не тільки до і під час виборів, а і після «народного волевиявлення», - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали ресурсу Каспаров.ру.

Так, керівники муніципалітетів Свердловської області змушені покидати свої пости у зв’язку з тим, що мешканці очолюваних ними населених пунктів погано «голосували» за президентську партію «Єдина Росія» під час парламентських виборів, які відбулись вісімнадцятого вересня 2016 року. Так, першим подав заяву про відставку «за власним бажанням» голова Малишевського міського округу Валерій Хомутов, муніципалітет якого дав «Єдиній Росії» найменше голосів по всій області – «всього» двадцять п’ять відсотків. Як повідомляють місцеві ЗМІ, територіальні громади Свердловської області були поділені на дві категорії і на керівників тих із них, де путінська партія отримала менше сорока відсотків голосів (а таких двадцять сім, в тому числі – Середньоуральськ, Артемівськ, Асбест тощо), чекають різноманітні санкції.

Нагадаємо, вісімнадцятого вересня поточного року в Російській Федерації та на окупованому нею Кримському півострові відбулись парламентські вибори. Сформований в їх результаті новий склад Державної Думи визнано Верховною Радою України нелегітимним.

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