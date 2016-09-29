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На Росію чекає новий пакет санкцій

На Росію чекає новий пакет санкцій
Агресивна та деструктивна поведінка Російської Федерації щодо сирійського конфлікту не залишиться без відповіді міжнародної спільноти, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання введення санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з сирійським конфліктом вже перебуває у порядку денному англійського уряду. Його заяву підтримав також речник Білого Дому Джош Ернест, який наголосив, що Сполучені штати не виключають перспективи введення нових фінансових санкцій щодо Росії.

Представники Російської Федерації, яка, які відомо, «санкцій не боїться», вже встигли відреагувати на ці заяви. Так, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Песков зазначив, що всі, хто добре розуміється на ситуації в Сирії, дійсно здивовані подібними заявами і що «одержимість санкційною політикою нічого хорошого не несе». Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, у свою чергу, назвала перспективи введення нового пакету фінансових обмежень щодо Російської Федерації «нонсенсом».

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