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Росіянин зарізав чоловіка, який відмовився з ним поговорити на зупинці автобуса

Росіянин зарізав чоловіка, який відмовився з ним поговорити на зупинці автобуса
У Нижньогородській області очікує судового вироку 27-річний чоловік, обвинувачений у вбивстві на зупинці громадського транспорту. Слідство у даній справі завершено, інформує replyua.net з посиланням на російські ЗМІ.

Нетверезий обвинувачений на одній із зупинок громадського транспорту в місті Бор Нижньогородської області спробував вступити в діалог з іншим чоловіком, який на зупинці очікував прибуття автобусу. Той також був нетверезий, проте спілкуватися не захотів і при цьому вилаявся на чоловіка, який починав до нього чіплятися. Тоді обвинувачений, образившись, дістав з кишені ножа, після чого завдав потерпілому шість ножових поранень в живіт і потім зник з місця події, викинувши ніж в сміттєву урну біля зупинки.

Затримати його вдалося в той же день. Обвинувачений провину свою визнав частково, оскільки стверджував, що вбивати чоловіка, який не побажав з ним спілкуватися, він не хотів. Просто образа глибоко запала йому в серце, до того ж дуже кортіло з кимось поговорити. Зловмисник поміщений під варту. Повідомляється також, що раніше він був неодноразово судимий за вбивство та пограбування.

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