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РФ каже, що результати розслідування по МН17 - підробка

РФ каже, що результати розслідування по МН17 - підробка
Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарова Марія каже, що РФ висловлює свої співчуття у зв’язку з «низькою якістю» та політизованістю у розслідуванні трагедії рейсу МН17 малайзійських авіаліній, яка сталася над територією окупованого Донбасу. Про це вона заявила сьогодні, 29-го вересня під час свого виступу на прес-конференції у Москві, повідомляють російські «РІА Новини», передає replyua.net.

«Російські Федерації дуже шкода, що рівень розслідування катастрофи Боїнга-777, який летів через Україну, такий низький. А про те що результати розслідування несуть у собі політичний характер вчора стало всім очевидно. Були висловлені абсолютно неаргументовані та безпідставні звинувачення», - вважає Захарова.

Як зазначалося раніше, 28-го вересня представники Міжнародної слідчої групи, які займаються розслідуванням причин авіакатастрофи «малайзійського Боїнга», оприлюднили результати проведеної ними роботи, повідомивши про встановлені факти прямої причетності Російської Федерації до збиття пасажирського літака з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який було ввезено на територію України через неконтрольований кордон з Росії 17-го липня 2014 року.

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