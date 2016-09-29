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Занимательная математика в тему санкций: Беларусь отправила в РФ больше яблок, чем вырастила

Занимательная математика в тему санкций: Беларусь отправила в РФ больше яблок, чем вырастила
В прошлом году белорусские производители умудрились экспортировать в соседнюю дружественную Россию такое количество яблок, которое не смогли собрать на территории своей страны.

Как информирует replyua.net, об этом рассказали в России. В частности, издание Лента.ру приводит слова, сказанные Владимиром Малиновским, заместителем генерального прокурора России. По его словам, экспорт яблок в Россию из Беларуси в прошлом году достиг объемов, которые ровно в пять раз превышают объем собранного урожая яблок в этой стране. В 2015 году от «белорусских производителей» Россия получила больше 570 тонн яблок, а также грибов, и это в пять раз больше собранного урожая в Беларуси. Малиновский отметил, что таким способом в РФ поставляют санкционную продукцию, и транзитной страной является Беларусь.

Многие поставщики, по его словам, умудряются обходить санкции и подделывают фитосанитарные и сопроводительные документы, и на прилавки магазинов РФ продукция попадает уже как «белорусская». Нужно отметить, что в августе этого года власти РФ ограничили госзакупки некоторых видов импортных пищевых продуктов.

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