Пятигорец: Вове опять не пожмут руку

После обнародования доклада по Боингу в Интернете стали популярными две темы – следователи лишь косвенно да намеками заявляли о причастности России к авиакатастрофе, Украина тоже виновата в падении пассажирского лайнера, поскольку во время военных действий на Донбассе была обязана закрыть воздушное пространство. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет волонтер Денис Пятигорец. По его словам, он очень хочет прояснить ситуацию по этим двум обсуждаемым темам. Украина действовала согласно международным правилам, поэтому не стала закрывать воздушное пространство над востоком страны, и на территории оккупированного Донбасса не могло быть украинского оружия, которое угрожало пассажирскому лайнеру. На всякий случай Киев поднял воздушный потолок для Боинга, пишет Пятигорец, и это международное следствие зафиксировало.
Во-вторых, следствие не может вынести обвинительный приговор, поскольку занимается только доказательной базой, и лишь потом передает дело в суд. По словам волонтера, следствием лишь было установлено, что Боинг сбили с оккупированных территорий российским БУКом, который, естественно, был завезен на Донбасс из России. Такие выводы свидетельствуют о том, что российская сторона завозила оружие на Донбасс, нарушала границу, и таким образом Нидерланды поставили Кремль в очень печальное положение. Если Россия откажется признавать свой БУК и стрельбу российских военных, Украина доведет дело до суда, и Кремль ждет трибунал. Впрочем, и в случае признания Кремль ждут печальные последствия, уверен Пятигорец.
Также Россия может заявить, что «передала БУКи ополченцам, поскольку ВСУ безнаказанно расстреливают мирных граждан Донбасса». Если прозвучит такое заявление, тоже будет трибунал, поскольку Украина получит признание от Кремля в том, что он передал сверхточное оружие в руки террористам. Существует и третий вариант развития событий, уверен волонтер. Нидерланды передадут дело в суд, он будет затягивать процесс, а Россия – все отрицать. В качестве главного эксперта будет приглашен сам Юрий Лоза, но суд все равно вынесет решение не в пользу Кремля, и это решение Киев будет использовать в других судах против России, и, несомненно, оно поможет выиграть многие дела.
Даже если судебный процесс затянется на годы, общественное мнение останется прежним, и оно было вынесено вчера. РФ будет единственной страной в мире, которая сбила пассажирский лайнер ракетой земля-воздух, будучи на территории другого государства. Власти США и других западных стран всегда зависели от общественного мнения, и они обязательно на него отреагируют, после чего Вова станет нерукопожатным.
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