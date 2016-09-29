валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування

Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування
«Нам санкції ні до чого – пий, гуляй країно!», здається під таким лозунгом сьогодні живуть росіяни, для яких міністерство економічного розвитку РФ підготувало приємний сюрприз, який полягає в тому, щоб знизити акцизи на міцний алкоголь до 360 рублів, а також зменшити мінімальну вартість півлітра горілки до 136 рублів. При цьому про зниження ціни на продукти харчування не йдеться, повідомляє replyua.net.

Ці пропозиції вже були направлені до міністерства фінансів, повідомив заступник голови міністерства економічного розвитку Олег Фомічов. Таке рішення пояснюється бажанням російського міністерства повернути торгівлю алкоголем в легальне русло та зробити алкоголь більш доступним. Справа в тому, що з 2012 року ринок нелегальної продукції алкоголю в Росії значно зріс, що в пов'язують зі збільшенням акцизів та відсутності грошей у людей. За словами Олега Фомічова, в такому випадку буде розумно знизити акцизи до рівня 2012 року.

Раніше заступник міністра фінансів Російської Федерації Ілля Трунін повідомив, що алкогольні акцизи в найближчі роки будуть тільки підвищуватися.

Горячая тема: Пономарь розповів як Захід покарає Путіна
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 сен 2016
9532

Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з

28 сен 2016
6716

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к


Свежие новости

Эксперт: где лучше работать – в Украине или за границей?

Казанский: В Украине должен появиться виртуальный музей российской лжи и пропаганды

Система е-декларування помилково видавала неправильне громадянство - НАЗК

Пятигорец: Вове опять не пожмут руку

Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування

Керівника залізничної станції у Чернівцях затримали за хабар

Установлена главная причина ожирения, - генетики

Реальних доказів щодо МН17 ми не бачили - Пєсков

Яременко: вердикт по сбитому Боингу не изменит политику Кремля

Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)

Тарас Березовец: При путинском режиме Россия не выдаст виновников сбитого «Боинга»

Украинские предприятия наращивают производство сахара

ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь

Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни

Промышленность Украины выходит из кризиса

Ми маємо пам'ятати до чого призводить антисемітизм - Порошенко

Портников: Путин и та самая красная линия

Акція протесту проти заборони Меджлісу в Києві

Пожар в школе Печерского района Киева

 Новости за день