Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування

«Нам санкції ні до чого – пий, гуляй країно!», здається під таким лозунгом сьогодні живуть росіяни, для яких міністерство економічного розвитку РФ підготувало приємний сюрприз, який полягає в тому, щоб знизити акцизи на міцний алкоголь до 360 рублів, а також зменшити мінімальну вартість півлітра горілки до 136 рублів. При цьому про зниження ціни на продукти харчування не йдеться, повідомляє replyua.net.
Ці пропозиції вже були направлені до міністерства фінансів, повідомив заступник голови міністерства економічного розвитку Олег Фомічов. Таке рішення пояснюється бажанням російського міністерства повернути торгівлю алкоголем в легальне русло та зробити алкоголь більш доступним. Справа в тому, що з 2012 року ринок нелегальної продукції алкоголю в Росії значно зріс, що в пов'язують зі збільшенням акцизів та відсутності грошей у людей. За словами Олега Фомічова, в такому випадку буде розумно знизити акцизи до рівня 2012 року.
Раніше заступник міністра фінансів Російської Федерації Ілля Трунін повідомив, що алкогольні акцизи в найближчі роки будуть тільки підвищуватися.
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