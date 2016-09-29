Реальних доказів щодо МН17 ми не бачили - Пєсков

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков переконує, що в доповіді щодо розслідування катастрофи МН17 нідерландські слідчі не представили жодного справжнього доказу, на основі якого можна було б звинувачувати Росію. Про це він повідомив представниками ВВС, відповідаючи на питання, як у Москві реагують на результати слідства, передає replyua.net.
«Насправді немає чого заперечувати або приймати. Варто пам’ятати, що це лише попередні висновки експертів. Ми ще маємо продовжити розслідування. На превеликий жаль ми так і не змогли побачити жодного доказу», - заявив Пєсков.
В той самий час він заявив, що готовий побитися об заклад, що і ведучий не побачив ніяких доказів. «Використовувати безпідставні заяви, у яких немає ніяких доказів безглуздо», - наголосив прес-секретар президента РФ. Також він додав, що Росія й досі заперечує звинувачення, що вона «нібито поставляє зброю та живу силу до окупованих територій України». Як зазначалося раніше, 28-го вересня 2016 року Міжнародна комісія, яка займається розслідуванням трагедії «малайзійського Боїнга» оприлюднила висновки експертиз, які свідчать про те, що ЗРК «Бук», з якого було збито літак, був доставлений з території РФ до окупованої частини України.
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