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Яременко: вердикт по сбитому Боингу не изменит политику Кремля

Яременко: вердикт по сбитому Боингу не изменит политику Кремля
Несмотря на то, что представители Международной следственной группы обвинили Россию в гибели пассажиров Боинга, Кремль не изменит свою агрессивную политику и будет решать политические вопросы так, как ему этого хочется, и это будет продолжаться до тех пор, пока Россия располагает средствами для ведения войны и оказания давления на весь мир.

Как передает replyua.net, об этом заявил Богдан Яременко, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» и бывший генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге. По его словам, самый первый доклад не произвел на Кремль никакого впечатления и был отброшен им с соответствующими заявлениями – «Россия не причастна к инциденту».

После нового доклада все пойдет на обострение, уверен Яременко, и Украине нужно к этому, как следует подготовиться. Эксперт подчеркнул, что Кремль продолжит отвергать свою причастность к гибели сотен людей, а также постарается затянуть следствие. Остается надежда на страны, граждане которых погибли во время теракта – они должны сами организовать международный трибунал. Однако и в этом случае РФ будет создавать препятствия.

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