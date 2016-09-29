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Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни

Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни
Минулого тижня Росія і США намагалися домовитися про відновлення режиму припинення бойових дій в Сирії. Однак спроби зазнали невдачі. В ході розмови Керрі дав зрозуміти Лаврову: США і партнери вважають Росію відповідальною за конфлікт, передає replyua.net.

«Домовленості, які досягли Лавров і Керрі, включаючи створення Спільного виконавчого центру, були серйозними і проривними. Те, що зараз це крихке розуміння руйнується – це величезний негатив. Ця заява зроблена в умовах передвиборної боротьби, щоб показати готовність йти до кінця і бути рішучими. Єдиним виходом з цієї ситуації залишається політична воля, бо жодна зі сторін не може розраховувати на військову перемогу. Єдине, що можна зробити – знову сісти за стіл переговорів. Однак зробити це буде в 2 рази складніше», – вважає науковий співробітник Інституту сходознавства РАН Ірина Звягельська.

«На Близькому Сході ні війна, ні мир не є остаточними. Дивним було б побачити знаходження компромісів під час Холодної війни, яка тільки посилюється. Далі, швидше за все, не буде ні серйозних домовленостей, ні гострого конфлікту. Ми занадто серйозно ставимося один до одного. Такі заяви відображають відносини Росії і США, а вони будуть змінюватися. Вони можуть зміниться завтра, а можуть зміниться через тиждень. Будуть ще і інші заяви», – фахівець по Близькому Сходу наголосив Андрій Серенко.

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