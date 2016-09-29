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Радзиховский: ничего нового мы не узнали

Радзиховский: ничего нового мы не узнали
Новый доклад по сбитому Боингу никого не удивил, и мы не узнали из него ничего нового. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Леонид Радзиховский.

По словам российского журналиста, все было известно заранее, однако во вчерашнем докладе были представлены результаты, зафиксированные юридически, и это является очень важным фактом для создания мнения общественности, особенно на фоне обвинений США в адрес России, связанных с бомбардировкой гумконвоя в Сирии. Радзиховский отмечает, что новый отчет о расследовании приведет к определенным политическим последствиям – если западные страны снова будут давить на Киев и требовать выполнения минских соглашений, Украина сможет воспользоваться этим докладом и заявить, что не собирается предоставлять статус Донбассу, поскольку боевики сбивают пассажирские лайнеры.

Также последует и политико-юридическое событие. Следствие будет продолжаться еще больше года, и следователи обязательно выйдут на определенную группу людей, замешанных в этом преступлении. Как всегда, пишет эксперт, Кремль снова все отрицает, и у него имеются способы нейтрализовать это расследование. Однако это очень долгая история и придется ждать еще около полутора лет, отмечает Радзиховский.

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