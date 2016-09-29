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Макаревич: телеканалы РФ накручивают россиян

Макаревич: телеканалы РФ накручивают россиян
Российские пропагандистские каналы начали показывать различные ток-шоу, где главным козырем является то, что все гости начинают одновременно говорить, причем общаются только на повышенных тонах, и такого в российских ток-шоу до аннексии Крыма и конфликта на Донбассе никогда не было.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Андрей Макаревич. По словам бессменного лидера группы «Машина времени», такой тип общения на ток-шоу был придуман специально, чтобы накручивать жителей России. Макаревич отметил, что два с половиной года назад такого приема не было ни на одном из российских каналов, и он заметил разницу сразу после того, как российские власти оккупировали Крым. Музыкант обращается к своим подписчикам и спрашивает, может быть, кто-то еще заметил новый прием пропагандистских каналов?

По словам Макаревича, когда включаешь телевизор и видишь очередное ток-шоу, становится невозможно разобрать, кто и что говорит, потому что все орут одновременно. И это, по мнению музыканта, само собой не образовывалось, и такой прием российские власти придумали специально, чтобы накручивать всех зрителей.

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