Навіть не дивує: чергове хамство від Захарової

Офіційний речник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, відома своєю хамською поведінкою, вже вкотре звинуватила дипломатів Сполучених штатів Америки у підтримці терористів, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, за її словами, «всі ігри США, те, що вони роблять в Раді безпеки Організації об’єднаних націй, загравання з «Ан-Нусрою», підтримка поміркованої опозиції – це все до добра не доведе». Представник російського міністерства вважає, що Сполучені штати зайшли надто далеко в сирійському конфлікті, і тому починають остерігатись представників опозиції, яких до цього підтримували, адже навіть повстанці з так званого «поміркованого табору» опозиції значно радикалізувались за час громадянської війни. За словами Захарової, саме цим викликане небажання американців оприлюднити текст угоди, підписаної Джоном Керрі та Сергієм Лавровим в Женеві на початку вересня.
Нагадаємо, режим припинення вогню в Сирії, про який домовились очільники зовнішньополітичних відомств США та Росії в столиці Швейцарії, протримався не більше тижня. Наразі бойові дії на території цієї держави почались з новою силою, від чого щодня гине велика кількість мирних мешканців.
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