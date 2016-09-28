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У Москві вже вивішують українські прапори (відео)

У Москві вже вивішують українські прапори (відео)
У російській столиці пересічні громадяни вже починають вивішувати українські державні прапори. Зокрема, один із таких інцидентів стався сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на ресурс «Цензор.нет».

Так, на фасаді багатоповерхового будинку на Новосущевській вулиці (район Мар’їної Рощі) невідомі вивісили державний прапор України величезних розмірів. Імовірно, така акція була приурочена до опублікування звіту Спільної слідчої групи щодо причин і обставин катастрофи рейсу Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом сімнадцятого липня 2014 року. Як зазначають очевидці, гігантське полотнище провисіло всього кілька хвилин, після чого його зняли. Напевно, учасники акції помітили, що їх знімають на відео, і тому відразу припинили свої дії.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено звіт слідчих про катастрофу МН-17. У ньому зібрано прямі докази того, що літак було збито російськими кадровими військовими з комплексу «Бук». Російська сторона як завжди свою причетність заперечує, висуваючи на противагу звіту безліч необґрунтованих версій. Тим не менш, США та Німеччина вже заявили, що довіряють результатам звіту.

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