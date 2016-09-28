Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями щодо того, які наслідки для Російської Федерації матиме оприлюднений Спільною слідчою групою звіт про катастрофу МН-17, - про це інформує replyua.net.
Як наголошує блогер, от і настав нарешті момент, коли можна точно сказати, що імперські амбіції Росії призвели до смертей не тільки українців, а і громадян благополучної Європи. І тепер багато аспектів політики щодо РФ мають змінитись. Чому? Та хоча б тому, що європейцям, власне, не важливо, скільки громадян України загинуло в боротьбі з недоімперією, але власні співгромадяни – зовсім інша річ. Тепер будь-якого європейського парламентаря, який сидить на Кремлівському пайку, можна приструнити звинуваченням у сприянні вбивцям, що може стати кінцем його кар’єри. Також цим звітом задекларовано безпосередню участь росіян у конфлікті, не тільки у вигляді «гарматного м’яса», а і через кадрових військових, з озвученням номеру бригади – П’ятдесят третя зенітно-ракетна.
Знову ж таки, тепер до відповідальності буде притягнено і того, хто тис на кнопку «пуск», і тих, хто віддавав йому команди. І нехай повістка з Гааги прийде в Кремль не сьогодні і не завтра, але сьогодні було зроблено великий крок на цьому шляху, - прогнозує блогер.
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