валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!

Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями щодо того, які наслідки для Російської Федерації матиме оприлюднений Спільною слідчою групою звіт про катастрофу МН-17, - про це інформує replyua.net.

Як наголошує блогер, от і настав нарешті момент, коли можна точно сказати, що імперські амбіції Росії призвели до смертей не тільки українців, а і громадян благополучної Європи. І тепер багато аспектів політики щодо РФ мають змінитись. Чому? Та хоча б тому, що європейцям, власне, не важливо, скільки громадян України загинуло в боротьбі з недоімперією, але власні співгромадяни – зовсім інша річ. Тепер будь-якого європейського парламентаря, який сидить на Кремлівському пайку, можна приструнити звинуваченням у сприянні вбивцям, що може стати кінцем його кар’єри. Також цим звітом задекларовано безпосередню участь росіян у конфлікті, не тільки у вигляді «гарматного м’яса», а і через кадрових військових, з озвученням номеру бригади – П’ятдесят третя зенітно-ракетна.

Знову ж таки, тепер до відповідальності буде притягнено і того, хто тис на кнопку «пуск», і тих, хто віддавав йому команди. І нехай повістка з Гааги прийде в Кремль не сьогодні і не завтра, але сьогодні було зроблено великий крок на цьому шляху, - прогнозує блогер.

Горячая тема: Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!

США підтримують висновки слідчих по МН-17

Навальный: Росссия виновата и должна признаться, но ИхТамНебыло

Комаровский: 10 фактов, которые нужно знать об ОРВИ

Перший пішов? Британія притягне свого громадянина до відповідальності за допомогу терористам на Донбасі

Определен наиболее вероятный победитель президентской гонки во Франции

Американський Конгрес хоче подолати президентське вето

У селах Харківської області через смертельні отруєння ввели «сухий закон»

Каталония проведет референдум о независимости от Испании

Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці

Російський «Алмаз-Антей» придумав нову брехню, аби уникнути відповідальності за МН-17

Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської

Германия решила продавать Саудовской Аравии оружие, но потом передумала

У США пояснили чому дали Україні мільярд

Пятигорец: Российская пропаганда выкручивается изо всех сил – опять винят Украину в сбитом Боинге

Пятигорец: Следствие поставило Кремль на шпагат

Ніякої «Новоросії» і «Русского мира» вже давно на Донбасі немає, лишився чистий кримінал – Казанський

Пономарь розповів як Захід покарає Путіна

Дані ВООЗ: Україна - лідер у кількості смертей через брудне повітря

Одна з політичних сил дуже хоче перевибори, тому починає затівати теми з референдумами – аналітик «Опори»

 Новости за день