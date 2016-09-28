Навальный: Росссия виновата и должна признаться, но ИхТамНебыло

Алексей Навальный в своем блоге пишет о том, что России пора признать, что на самом деле сбил малазийский Boeing 777, а россиянам – доказывать себе, что «нас там не было», ведь тогда россиян и европейцы сразу больше уважать начнут, и адские «первые полосы» исчезнут – об этом передает replyua.net.
Российский блогер сегодня прокомментировал упорное нежелание Кремля признавать очевидное всему миру – малазийский авиалайнер в небе над Донбассом сбили из российского бука. В то же время, Навальный не говорит, что сделали это российские военные, предпочитая использовать формулировку «вооруженные формирования, действовавшие на востоке Украины», хотя и признает, что эти формирования поддерживались Россией.
Далее блогер пишет: «Давно пора признать, что это случилось по нашей вине, хотя никто не планировал такое делать. Мы допустили стратегическую ошибку – так иногда бывает, хоть от этого никому не легче. И США иногда сбивали гражданские самолеты, в частности – иранский аэробус. России пора выразить свои соболезнования семьям погибших и выплатить все компенсации». Навальный сообщает, что сумма этих компенсаций не должна пугать РФ – примерно столько за месяц воруют Сечин и Якунин. Политик подчеркивает, что, не признавая свою вину, Россия в глазах Запада ведет себя совершенно издевательски, в прочем, как и всегда. «Признаться во всем и выплатить компенсации – самый выгодный стратегически для России ход, по моему мнению. Боятся нечего – Земля не сойдет с оси и Крым назад не заберут», - резюмирует блогер.
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