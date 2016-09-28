Чирнію змінили місце утримання в РФ

Незаконно затриманого та засудженого на території Російської Федерації мешканця анексованого Криму Чирнія Олексія перевели зі слідчого ізолятора у Москві до Ростова-на-Дону. Про це сьогодні, 28-го вересня, на своїй сторінці у Фейсбук написав захисник Ілля Новіков, передає replyua.net.
«Сьогодні з’явилася інформація про те, що Олексія Чирнія перевели з Лефортово в розпорядження УФСІН Ростовської області. Добре, що хоча б не назад до Магадану, де він перед цим відбув один рік позбавлення волі», - заявив адвокат. «В той самий час не зрозуміло, для чого саме його туди перевели. Можливо для подальшого обміну. Але можливо це і не так. Скоріше за все більш ясно по цьому питанню стане через кілька тижнів. На той момент ми повинні з’ясувати, де саме утримують Чирнія», - підкреслив Новіков.
В той самий час він написав, що апеляційну скаргу щодо Клиха і Карпюка у Верховному суді Російської Федерації мають розглянути 26-го жовтня поточного року. «Я та мої колеги збираємося клопотати про перенесення на початок листопада. Тому точний день засідання суду поки не відомий. Під час надходження свіжої інформації ми будемо відразу ж повідомляти вас», - додав адвокат. Всі ці люди, яких Росія незаконно утримує на своїй території, причетні до «справи Сенцова».
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