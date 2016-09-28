Гиркин: стратегия Путина разочаровывает

На своей странице ВКонтакте Игорь Гиркин, бывший главарь боевиков, прокомментировал отношение Владимира Путина к непризнанным «республикам» Донбасса. Как передает replyua.net, Гиркин написал, что сильно разочарован происходящим. «Путин не сливал республики, он просто на.рал всем людям, живущим там, в души, после чего отошел в сторону.
Вместо реальных республик мы получили кучу российско-украинского чиновничьего и олигархического дерьма, которое теперь лежит и воняет. Это дерьмо нельзя убрать, нельзя закопать, и это не дают сделать местные опарыши, которым нравится обитать в дерьмовой среде», сделал заключение главарь боевиков. Также он добавил, что власти «ЛНР» не пользуются доверием в РФ, а раз его нет, то и невозможно решить стратегическую задачу Кремля, нельзя провести выборы на оккупированных территориях по украинским законам с участием кандидатов от Киева.
По мнению Гиркина, если рассуждать с точки зрения международного права, то все институты террористических «ДНР» и «ЛНР», включая так называемую народную милицию, полностью незаконны. Напомним, что ранее Гиркин охарактеризовал Захарченко, как «самовлюбленного, увлеченного и фантастического враля».
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