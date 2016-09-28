Шендерович: вся власть в России – это уголовники

Сейчас Россией управляют только уголовники, которые диктуют свои правила игры всему обществу. Как информирует replyua.net, об этом пишет Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке. Российский писатель прокомментировал нападение на журналиста Григория Пасько, а также скандал с закрытием в российской столице выставки Джока Стерджеса, известного американского фотографа.
По словам Шендеровича, у закрытия выставки, у нападения на журналиста и у выборов в Государственную думу есть кое-что общее. Шендерович подчеркнул, что во всех этих случаях правила игры диктовали российские гопники, стоящие у власти, или, другими словами, обычные уголовники. Во всех трех историях, считает писатель, победа осталась на их стороне. Нужно отметить, что решение о закрытии выставки американского художника в России прокомментировали очень странно.
К примеру, Анна Кузнецова, которая недавно была назначена уполномоченным по правам ребенка в РФ, заявила, что Джок Стерджес показывает на своих выставках детскую порнографию, и после слов Кузнецовой выставку сразу «прикрыли». Что касается выборов в Госдуму, то большинство западных государств, включая и «друга» России Турцию, признали их нелегитимными.
Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter