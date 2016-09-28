Олещук: после заключения перемирия Россия захватывает новые территории

Известный политолог Петр Олещук прокомментировал заявление Юрия Гарбуза, главы Луганской военно-гражданской администрации, о том, что в случае отвода украинских войск Киев может потерять некоторые территории, в том числе и Станицу Луганскую. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», Олещук отметил, что пока не будет каких-то оптимальных решений по прекращению войны, все договоренности, заключенные в Минске, будут считаться обычной бумажкой.
По мнению политолога, если Россия заключает с кем-то перемирие, то уже совсем скоро она захватывает новые территории и идет в наступление. Олещук привел в пример Абхазию начала девяностых годов. По его словам, тогда тоже было заключено перемирие, и РФ провела разминирование, а буквально через неделю армия Абхазии при поддержке российских «добровольцев» начала полномасштабное наступление.
В итоге армией была захвачена практически вся Абхазия, включая Сухуми. Напомним, что ранее Евгений Марчук, представитель Украины в контактной группе, заявил о том, что для отвода подразделений на нескольких участках фронта есть обязательное условие – на протяжении семи дней нужно соблюдать режим полной тишины.
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